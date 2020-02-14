Фура заблокировала проезд на Митрофаньевском шоссе

На Митрофаньевском шоссе (на повороте с Малой Митрофаньевской) произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, фура перекрыла проезд транспорта на Митрофаньевском шоссе». По их словам, Nissan «хотел проскочить, но не успел».

«Фура раскорячилась на Митрофаньевском шоссе на повороте с Малой Митрофаньевской. Ниссан хотел проскочит, но не успел», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».