Фура заблокировала проезд на Митрофаньевском шоссе

Фура заблокировала проезд на Митрофаньевском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Митрофаньевском шоссе (на повороте с Малой Митрофаньевской) произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, фура перекрыла проезд транспорта на Митрофаньевском шоссе». По их словам, Nissan «хотел проскочить, но не успел».

«Фура раскорячилась на Митрофаньевском шоссе на повороте с Малой Митрофаньевской. Ниссан хотел проскочит, но не успел», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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