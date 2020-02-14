Путин предложил дать московскому вузу имя Лужкова

Президент России Владимир Путин предложил присвоить имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ). Данный указ опубликован на сайте официального портала правовой информации.

Помимо этого, было предложено установить мемориальную доску на доме, где проживал Лужков.

Московская высшая школа управления была основана Лужковым в 1994 году. Спустя 10 лет, ею была пройдена аттестация, в результате чего был получен статус «университет», поэтому школу переименовали в МГГУ. Вуз считает себя основой для подготовки специалистов для правительства Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Михалковым и Зыкиной. Лужков был мэром на протяжении 18 лет, после чего был уволен Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента, в связи с утратой доверия.