На границе Петербурга и Ленобласти найдена заброшенная дорога

Речь идёт о дороге в Ломоносовском районе 47 региона, которая проходит между Красным Селом и Виллози.

Пост с информацией о находке опубликован группой «Транспортный коллапс, Красное Село» в социальной сети «Вконтакте».

Участники группы сообщают, что дорога в плохом состоянии, нет разметки, освещения, а обочина и вовсе ужасна. Неравнодушные жители Красного Села пытались выяснить, кто же является владельцем данного участка трассы. По их словам, ГКУ «Ленавтодор» исключил из обслуживания дорогу летом 2019 года. Только под управления Петербурга она не перешла. Поэтому, Ленобласть и Петербург так и не могут определиться, кто же должен взять данный участок под свой контроль. Комментаторами сообщается, что ещё в прошлом году дорогу использовали и официальные лица города и области.

Сам же ГКУ «Ленавтодор» пояснил, что данный участок проходит в границах Санкт-Петербурга, сославшись на информацию в публичных кадастровых картах. Поэтому они никак не могут тратить деньги на обслуживания дорог, которые не принадлежат их региону. Об этом сообщает Форпост Северо-Запад.

Мнение администрации Петербурга по этому вопросу пока неизвестно.