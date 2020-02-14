Одна из школ Петербурга уволила педагога, читавшего детям Есенина

Учитель русского языка и литературы прочитал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана», содержащего нецензурную лексику.

В одном из общеобразовательных заведений Курортного района Санкт-Петербурга отстранили от работы учителя Алексея Никитина, который во время урока зачитал подросткам «Исповедь хулигана», процитировав также непечатные места стихотворения.

Видеозапись с «выступлением» педагога, записанная учениками, попала к директору школы. Его возмутило поведение Никитина, в связи с чем, как сообщает «РИА Новости», учителя попросили покинуть стены заведения. Комитет по образованию Санкт-Петербурга прокомментировал ситуацию, пообещав разобраться в случившемся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директриса одной из школ Петрозаводска раскритиковала ученицу за чересчур толстые ноги.