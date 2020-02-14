Одна из школ Петербурга уволила педагога, читавшего детям Есенина

Одна из школ Петербурга уволила педагога, читавшего детям Есенина
Комитет по образованию Санкт-Петербурга проверит ситуацию. Фото: pixabay.com

Учитель русского языка и литературы прочитал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана», содержащего нецензурную лексику.

В одном из общеобразовательных заведений Курортного района Санкт-Петербурга отстранили от работы учителя Алексея Никитина, который во время урока зачитал подросткам «Исповедь хулигана», процитировав также непечатные места стихотворения.

Видеозапись с «выступлением» педагога, записанная учениками, попала к директору школы. Его возмутило поведение Никитина, в связи с чем, как сообщает «РИА Новости», учителя попросили покинуть стены заведения. Комитет по образованию Санкт-Петербурга прокомментировал ситуацию, пообещав разобраться в случившемся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директриса одной из школ Петрозаводска раскритиковала ученицу за чересчур толстые ноги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
курортный район нецензурная брань санкт-петербург сергей есенин увольнение учитель школа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Одна из школ Петербурга уволила педагога, читавшего детям Есенина
Аэропорт Пулково ищет специалиста по отпугиванию птиц
На границе Петербурга и Ленобласти найдена заброшенная дорога
«Россия» впервые выплатила Петербургу более 400 млн рублей дивидендов
В России соберут первый серийный самолет Ил-114-300
Путин предложил дать московскому вузу имя Лужкова
Внедрению раздельного сбора в Петербурге угрожает путаница в формулировках
Грузовик сбил женщину и девочку на проспект Энгельса