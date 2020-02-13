В Петрозаводске директор школы раскритиковала девочку за «толстые ноги»

Строгая директор учреждения заявила ученице, что она не может носить короткие юбки с такими «толстыми ногами».

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщает «Газета.ru». Все случилось в школе №5 в Петрозаводске. Директор поругала ученицу за то, что та носит короткие юбки и назвали ее ноги толстыми. Ученики учреждения отметили, что она все время чем-то недовольна. Детям запрещают надевать джинсы, футболки, толстовки, так как все эти вещи называют спортивными.

Также школьникам нельзя ходить по школе в наушниках и сидеть на подоконниках. Ученики считают директора строгой, но далеко не все. Некоторые уверяют, что все свои замечания она доносит в вежливой форме и раньше подобных инцидентов не возникало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финская журналистка высказалась о еде в гатчинской школе. Журналистка заявила, что школьные обеды в России стоят около двух евро. За эти деньги дети едят борщ и макароны с котлетой.