В Павловске лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Шевроле», водителя пришлось доставать МЧС

В Павловске лоб в лоб столкнулись &#171;Лада&#187; и &#171;Шевроле&#187;, водителя пришлось доставать МЧС
К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

В городе Павловск, на проезде под мостом столкнулись иномарка и представитель отечественного автопрома. Тяжелое ДТП заблокировало движение транспорта.

О случившемся в пятницу, 14 февраля, рассказали очевидцы дорожного-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». «Шевроле» и «Лада» на полной скорости столкнулись под железнодорожным мостом в Павловске.

По словам свидетелей аварии, водитель иномарки буквально «ехал как будто на таран». Вероятно, автомобилист проигнорировал знак «Преимущество встречного движения», установленный по направлению к Ленобласти. В результате столкновения «Лада» получила сильные повреждения — водитель оказался зажат в салоне настолько сильно, что вызволять его пришлось спасателям. К счастью, мужчина остался жив.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса женщина с ребенком попали под колеса большегруза.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп в спб павловск Пушкинский район санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участники «Уральских пельменей» признались, что в коллективе ...
Ученые выяснили, что макияж во время беременности может быть опасен для ребенка
В России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Замглавы ГИБДД Воронежа оказался обладателем недвижимости на 50 млн рублей
В Павловске лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Шевроле», ...
Новый министр культуры Ольга Любимова впервые нанесла рабочий визит в Петербург
Жители Петербурга приняли участие в акции «На работу на велосипеде»
Суд увеличил неустойку по алиментам Кержакову почти в четыре раза