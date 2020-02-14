В Павловске лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Шевроле», водителя пришлось доставать МЧС

В городе Павловск, на проезде под мостом столкнулись иномарка и представитель отечественного автопрома. Тяжелое ДТП заблокировало движение транспорта.

О случившемся в пятницу, 14 февраля, рассказали очевидцы дорожного-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». «Шевроле» и «Лада» на полной скорости столкнулись под железнодорожным мостом в Павловске.

По словам свидетелей аварии, водитель иномарки буквально «ехал как будто на таран». Вероятно, автомобилист проигнорировал знак «Преимущество встречного движения», установленный по направлению к Ленобласти. В результате столкновения «Лада» получила сильные повреждения — водитель оказался зажат в салоне настолько сильно, что вызволять его пришлось спасателям. К счастью, мужчина остался жив.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса женщина с ребенком попали под колеса большегруза.