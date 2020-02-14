На Малоохтинском водитель вышел заменить колесо и попал под машину

В Красногвардейском районе Северной столицы пожилой мужчина на «БМВ» наехал на автомобилиста, вышедшего на проезжую часть, чтобы сменить колесо у своей машины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером пятницы, 14 февраля, на Малоохтинском проспекте. Об инцидент сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу. По сведениям правоохранительных органов, 41-летний мужчина остановился на проезжей части, а затем вышел из автомобиля, что поменять колесо.

К несчастью, его не заметил пенсионер, ехавший на «БМВ». В итоге мужчина оказался под колесами авто. Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое. Полиция устанавливает детальные обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске, в результате лобового столкновения, водителя «Лады» зажало в автомобиле.