На Малоохтинском водитель вышел заменить колесо и попал под машину

На Малоохтинском водитель вышел заменить колесо и попал под машину
Пострадавший автомобилист доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

В Красногвардейском районе Северной столицы пожилой мужчина на «БМВ» наехал на автомобилиста, вышедшего на проезжую часть, чтобы сменить колесо у своей машины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером пятницы, 14 февраля, на Малоохтинском проспекте. Об инцидент сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу. По сведениям правоохранительных органов, 41-летний мужчина остановился на проезжей части, а затем вышел из автомобиля, что поменять колесо.

К несчастью, его не заметил пенсионер, ехавший на «БМВ». В итоге мужчина оказался под колесами авто. Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое. Полиция устанавливает детальные обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске, в результате лобового столкновения, водителя «Лады» зажало в автомобиле.

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дтп красногвардейский район малоохтинский проспект санкт-петербург
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