Пешеход попал под колеса на перекрестке Ветеранов и Авангардной

В ночь на 15 февраля на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы сбили человека.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили в УГИБДД, в 00:05 девушка 1998 года рождения, управляя автомобилем Honda, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на мужчину на вид 30 лет.

В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.