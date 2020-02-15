Ночью в Мурино сгорела машина

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 15 февраля в Мурино произошел пожар.

По словам очевидцев, машина загорелась возле дома № 55 на Оборонной улице. Они также отметила, что сотрудники МЧС приехали через 23 минуты.

«В Мурино на Оборонной 55 сгорела машина. Пожарная ехала ровно 23 минуты, а ехать 5 км», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Свидетели произошедшего опубликовали в соцсетях соответствующую видеозапись, судя по которой, один мужчина пытался потушить машину до приезда пожарных.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 4 февраля в Невском районе сгорела иномарка. Очевидцы сообщили, что Daewoo Gentra загорелась на улице Бабушкина, через дорогу от вестибюля станции метро «Ломоносовская».