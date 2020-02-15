Иномарка влетела в припаркованную фуру на проспекте Большевиков

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 15 февраля на проспекте Большевиков произошло ДТП с участием иномарка и фуры.

По словам очевидцев, перед Октябрьской набережной легковой автомобиль залетел под корпус фуры. Они также отметили, что большегруз был «запаркован» около дома № 77.

«На Проспекте Большевиков, перед Октябрьской набережной, автомобиль залетел в бесконечно запаркованные фуры», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. От удара у легковушки почти напрочь снесло лобовое стекло. На место ДТП прибыли спасатели.

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