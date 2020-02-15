Утром два автомобиля «встретились» на Мебельной улице

Утром два автомобиля &#171;встретились&#187; на Мебельной улице
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 15 февраля на Мебельной улице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, от удара один из автомобилей отнесло к тротуару. Но место происшествия прибыли сотрудники ДПС и спасатели.

«Утро субботы 6 часов. Двое нашли друг друга на Мебельной 21», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.

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Утром два автомобиля «встретились» на Мебельной улице
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