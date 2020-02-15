Утром два автомобиля «встретились» на Мебельной улице

Ранним утром 15 февраля на Мебельной улице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, от удара один из автомобилей отнесло к тротуару. Но место происшествия прибыли сотрудники ДПС и спасатели.
«Утро субботы 6 часов. Двое нашли друг друга на Мебельной 21», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.