Эксперт прокомментировал слова главы OMV о «Северном потоке — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал оптимизм главы нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле о том, что Россия сможет завершить проект «Северный поток — 2», символичным.

«Никто не сдался, никто не опустил руки, и все стараются перебить негатив, который старательно формируется вокруг проекта в той же Европе», — отметил эксперт, сообщает RT.

При этом он добавил, что санкции не смогут помешать проекту, так как заявления о них звучат «исключительно как угроза».

Накануне Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект заявил, что Россия сможет завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.