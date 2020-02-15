Актера из «Убойной силы» задержали после ДТП на Малоохтинском

Звезду популярного телесериала «Убойная сила» задержали после серьезного ДТП на Малоохтинском проспекте.
Полицейские Красногвардейского района задержали актера Виктора Соловьева, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером пятницы, 14 февраля, на Малоохтинском проспекте. По информации правоохранительных органов, 41-летний мужчина остановился на проезжей части, а затем вышел из автомобиля, что поменять колесо, выставив при этом знак аварийной остановки, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его не заметил водитель, ехавший на «БМВ». Он, по данным правоохранителей, находился в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге мужчина оказался под колесами авто. Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.