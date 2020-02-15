Актера из «Убойной силы» задержали после ДТП на Малоохтинском

Актера из «Убойной силы» задержали после ДТП на Малоохтинском
Актер Виктор Соловьёв. Фото: kino-teatr.ru

Звезду популярного телесериала «Убойная сила» задержали после серьезного ДТП на Малоохтинском проспекте.

Полицейские Красногвардейского района задержали актера Виктора Соловьева, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером пятницы, 14 февраля, на Малоохтинском проспекте. По информации правоохранительных органов, 41-летний мужчина остановился на проезжей части, а затем вышел из автомобиля, что поменять колесо, выставив при этом знак аварийной остановки, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его не заметил водитель, ехавший на «БМВ». Он, по данным правоохранителей, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге мужчина оказался под колесами авто. Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.

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