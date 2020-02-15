Советская фигуристка Ирина Роднина отметила успехи Ленобласти в развитии спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина отметила успехи Ленинградской области в развитии спорта и реализации проекта «Детский спорт».

В субботу, 15 февраля, правительство Ленобласти подписало соглашение о сотрудничестве с Федерацией школьного спорта. Речь идет о развитии спорта среди школьников в регионе. Документ был подписан в рамках четвертого Всероссийского фестиваля дворовых видов спорта «Русская зима».

«Ленобласть – чемпион по сотрудничеству в спорте», — заявила Роднина, которая является президентом общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта», передает online47.ru.

Она также отметила, что Федерация подписывает немало соглашений, которые «где-то работают, где-то раскачиваются», а Ленобласть в этом плане явно лидирует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Ленобласти сыграл в хоккей в валенках на фестивале «Русская зима».