Вырубку деревьев на канале Грибоедова отложили из-за протеста активистов

Вырубку деревьев на канале Грибоедова отложили из-за протеста активистов
Тополя на набережной канала Грибоедова. Фото: Вера Сухушина

В Петербурге власти приняли решение отложить санитарную вырубку тополей на набережной канала Грибоедова, за которые борются городские активисты.

Согласно тексту письма из аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, деревья останутся на своих местах до проведения капитального ремонта набережной, который будет проводить СПб ГБУ «Мостотрест», сообщается в группе «Тополя Грибоедова 119» в соцсетях.

Кроме того, согласно документу, вырубка тополей необходима из-за их неудовлетворительного состояния. Комитет по природопользованию совместно с КГИОП и «Мостотрестом» неоднократно их обследовали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спор жителей и Смольного за деревья на Грибоедова решит третья сторона.

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Вырубку деревьев на канале Грибоедова отложили из-за протеста активистов
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