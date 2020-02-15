В Петербурге начались задержания на акции в защиту Конституции

Петербургские активисты проводят одиночные пикеты против внесения поправок в основной закон государства. На данный момент задержаны не менее десяти человек.

Согласно данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, на акции в защиту Конституции в Северной столице сотрудники правоохранительных органов задержали более десятка активистов. По мнению полиции, протестная акция не была согласована.

Стоит отметить, что активисты проводят акцию в формате сменяемых одиночных пикетов, что не требует согласования с властями. Один из городских муниципальных депутатов был задержан за попытку объяснить законность акции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вырубку деревьев на канале Грибоедова отложили из-за протеста активистов.