Заражение коронавирусом подтвердили у девяти пациентов в Британии

Заражение коронавирусом подтвердили у девяти пациентов в Британии
Коронавирус приобретает мировые масштабы. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Великобритании врачи подтвердили новую коронавирусную инфекцию у девяти человек, сообщили в управлении здравоохранения страны.

Согласно тексту заявления, девять пациентов сдали анализы на наличие коронавируса и они показали положительный результат. Также сообщается, что британский главврач незамедлительно сделает заявление, если в Соединенном Королевстве выявят новые случаи заражения вирусом.

О вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань стало известно в канун Нового года, 31 декабря. Ученые установили возбудителя болезни — им оказался новый коронавирус. На сегодняшний день число зараженных в Китае достигло 66 тыс. человек, скончались более полутора тысяч человек, а за пределами КНР вирусом заражены более 500 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае тестируют на животных часть вакцин против коронавируса.

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