Во Владимире машинист «Ласточки» найден мертвым в поезде

Машинист скоростного электропоезда «Ласточка» погиб на станции Владимир. Он находился внутри поезда. Помощник машиниста пострадал и был госпитализирован.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Приволжском следственному управлении СК на транспорте, машинист был найден мертвым в пассажирском купе поезда. По предварительной версии, его смерть могла наступить в результате отравления угарным газом.

Все произошло еще в четверг, около половины четвертого утра. «Ласточка» направлялась в Калининград. Во время стоянки на станции Владимир машинист и его помощник включили обогреватель с бензиновым двигателем. Следователи считают, что именно он мог стать источником газа.

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