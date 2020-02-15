Во Владимире машинист «Ласточки» найден мертвым в поезде

Во Владимире машинист &#171;Ласточки&#187; найден мертвым в поезде
Электропоезд "Ласточка". Фото: flickr

Машинист скоростного электропоезда «Ласточка» погиб на станции Владимир. Он находился внутри поезда. Помощник машиниста пострадал и был госпитализирован.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Приволжском следственному управлении СК на транспорте, машинист был найден мертвым в пассажирском купе поезда. По предварительной версии, его смерть могла наступить в результате отравления угарным газом.

Все произошло еще в четверг, около половины четвертого утра. «Ласточка» направлялась в Калининград. Во время стоянки на станции Владимир машинист и его помощник включили обогреватель с бензиновым двигателем. Следователи считают, что именно он мог стать источником газа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что избитого охранником мужчину нашли мертвым в туалете на Ладожском вокзале.

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Во Владимире машинист «Ласточки» найден мертвым в поезде