На Комендантском съемщик держал в плену риелтора, угрожая ему оружием

Гражданин Чечни напал на женщину-риелтора с ножом. Угрожая расправой, он удерживал её в квартире в течение часа и заставил перевести деньги на счет в иностранном банке.

О случившемся рассказал супруг пострадавшей, который обратился в правоохранительные органы в субботу, 15 февраля. Съемщик, представившийся Расулом, обратился к риелтору, чтобы посмотреть однокомнатную квартиру в доме №24/3 по Комендантскому проспекту.

Когда девушка поднялась в квартиру, злоумышленник уже поджидал её на этаж. Преступник связал жертву и в течение часа не предпринимал никаких действий, лишь размахивая ножом перед её лицом. Затем, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, он заставил риелтора перевести на его счет 25 тысяч рублей, забрал все наличные, которые нашел в кошельке и отпустил девушку. Полиция разыскивает нарушителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на проспекте Ветеранов в течение двух недель лежал труп.