Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний житель Японии

Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний житель Японии
Титэцу Ватанабэ. Фото: guinnessworldrecords.com

Гражданин Японии Титэцу Ватанабэ признан самым старым из ныне живущих мужчин в мире, согласно информации с сайта Книги рекордов Гиннесса.

Представители Книги рекордов Гиннесса объявили японца Ватанабэ старейшим представителем мужского пола на Земле. Долгожителю скоро исполнится 113 лет — сейчас ему 112 лет и 347 дней. Он родился 5 марта 1907 года.

Его признали старейшим мужчиной после смерти предыдущего обладателя титула японца Масазо Нонака. Он умер 20 января на 114-м году жизни.

Ватанабэ рос в семье фермеров в Японии. Когда ему стукнуло 20 лет, он перебрался на Тайвань, где прожил 18 лет. После Второй мировой войны он вернулся на родину и до старости лет проработал госслужащим.

У долгожителя пятеро детей, дюжина внуков, 16 правнуков и один праправнук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые зафиксировали температурный рекорд в Антарктике.

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