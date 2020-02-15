Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказала, как защититься от хакеров

При сегодняшней интегрированности гаджетов в повседневную жизнь, заклеивание камер не дает гарантий защищенности от хакеров. Фото: pixabay.com

При сегодняшней интегрированности гаджетов в повседневную жизнь, заклеивание камер не дает гарантий защищенности от хакеров. Фото: pixabay.com

Несколько лет назад владельцы гаджетов повально заклеивали веб-камеры на всех устройствах. Однако сегодня такие методы борьбы с хакерами усовершенствованы. Специалисты рассказали об актуальных способах защиты.

Сотрудница «Лаборатории Каперского» объяснила, что для заклеивания веб-камер на ноутбуках и компьютерах лучше использовать специальные наклейки, которые можно при необходимости отодвинуть, а не отрывать. Со смартфонами задача сложнее, поскольку закрывать объективы камер в телефонах достаточно неудобно.

Эксперт советует отслеживать, куда «смотрит» телефон и что попадает в объектив. При этом владельцы гаджетов остаются в зоне риска в момент, когда непосредственно используют камеру или микрофон для видео- или аудиозаписи и разговоров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие функции «по умолчанию» в смартфонах лучше не использовать.