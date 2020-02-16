В Приморье автобус сбил амурского тигра

В Приморье автобус сбил амурского тигра
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Фото: pixabay

В северной части Приморского края автобус сбил амурского тигра. После аварии хищник ушел в лес.

Все произошло в районе села Гоголевка. К месту происшествия приезжали инспекторы охотнадзора. По словам директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, они подтвердили факт столкновения автобуса с животным.

Как сообщает ТАСС, директор отметил, что теперь специалисты проверяют, далеко ли ушел тигр. Он подчеркнул, что животному может понадобиться помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Венесуэле обнаружили останки доисторической рогатой черепахи-гиганта

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
приморский край сбили животное тигр амур
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал, что офисным работникам угрожает «болезнь доярок»
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Французские диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Жители России назвали «Аритмию» лучшей мелодрамой
Максим Галкин отправился в долгожданный отпуск вместе с Лизой и Гарри
«Севкабель» запускает бесплатные шаттлы от «Приморской»
Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказала, как защититься от хакеров