В Приморье автобус сбил амурского тигра

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Фото: pixabay

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Фото: pixabay

В северной части Приморского края автобус сбил амурского тигра. После аварии хищник ушел в лес.

Все произошло в районе села Гоголевка. К месту происшествия приезжали инспекторы охотнадзора. По словам директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, они подтвердили факт столкновения автобуса с животным.

Как сообщает ТАСС, директор отметил, что теперь специалисты проверяют, далеко ли ушел тигр. Он подчеркнул, что животному может понадобиться помощь.

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