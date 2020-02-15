В Венесуэле обнаружили останки доисторической рогатой черепахи-гиганта

В Венесуэле обнаружили останки доисторической рогатой черепахи-гиганта
Сложно поверить, что предками привычных нам черепах были гиганты размером с автомобиль. Фото: pixabay.com

Оказалось, что около 12 миллионов лет назад на севере Южной Америки обитали гигантские черепахи. Самцы обладали рогами, а их вес превышал 1100 килограмм.

Обнаруженные на территории Венесуэлы останки принадлежат одной из крупнейших черепах, когда-либо существовавших на планете Земля. Выяснилось, что доисторические представители этого вида имели необычные рога, расположенные прямо на панцире.

Вероятно, животные использовали их для борьбы с крокодилами, размеры которых в то время достигали 10 метров в длину. Также, возможно, рога помогали самцам определить победителя в борьбе за самку. При этом ученые отмечают, что грозные на вид черепахи не были хищниками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что канадские специалисты открыли новый вид тираннозавра. Останки обнаружили на территории Канады впервые за последние полвека.

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