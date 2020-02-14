Ученые из Канады открыли новый вид тираннозавра

Последним динозавром, обнаруженным в стране в 1970 году, был плотоядный дасплетозавр. Фото: pixabay.com

Последним динозавром, обнаруженным в стране в 1970 году, был плотоядный дасплетозавр. Фото: pixabay.com

Новый вид тираннозавра, открытый канадскими исследователями, обитал на Земле около 80 миллионов лет назад. Он получил название «Жнец смерти».

Сообщение о чрезвычайно важной находке появилось в блоге Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде. В заметке подчеркивается, что «Жнец смерти» — первый тираннозавр, обнаруженные на территории Канады за последние пятьдесят лет.

Открытый учеными вид, — Thanatotheristes degrootorum, — поможет специалистам восполнить многие пробелы в эволюции доисторических гигантов. Останки тираннозавра обнаружили в провинции Альберта. Современниками «Жнеца смерти» были «вегетарианец»-Ксеноцератопс и небольших размеров Колепиоцефал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бразильские ученые зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктике.