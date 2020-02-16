Найдено тело мужчины, спасавшего женщину из Фонтанки

Водолазы обнаружили тело 63-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина утонул, пытаясь спасти женщину из реки Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга.

По данным главного управления МЧС России по городу, в ночь на 16 февраля мужчина перебросил знакомую через ограждение у реки Фонтанки. После чего пытался достать её при помощи подручных средств, а, когда не вышло, ринулся за ней в реку. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, пишет 78.ru.

Женщину удалось вытащить из воды до приезда спасателей. Её госпитализировали с переохлаждением. Мужчину спасти не удалось, его тело из реки извлекли водолазы.

О произошедшем ранее сообщили очевидцы. Они предположили, что женщина начала тонуть после того, как решила пройтись по льду. На помощь ей, якобы, подоспел дворник. Однако сам он выбраться из воды не смог.