Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» разбился о скалы в Австралии

В Австралии погиб один из создателей музыкального проекта Triplex и автор популярного ремикса на главную тему из сериала «Бригада» Андрей Иванов. Ему было 47 лет.

О смерти композитора рассказал журналист Михаил Козырев в Facebook.

«Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы», — написал Козырев.

По данным Daily mail, Иванов вместе с женой плавал в районе популярного пляжа Бонди-бич. Трагедия произошла, когда поднялись сильный волны. Супругу композитора удалось спасти. В операции участвовали вертолеты, женщина получила несколько ссадин и сломала два пальца.

Андрей Иванов — один из создателей проекта Triplex, который специализируется на электронной музыке. Известность он получил, благодаря записи саундтреков к кинофильмам и сериалам. Среди них ремиксы на композиции из «Бригады» и «Собаки Баскервилей».