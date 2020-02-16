В Ленобласти спустя 1,5 месяца нашли енота Йокки

Домашний питомец смог выжить в лесу, наконец он вернется в семью.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное». Домашнего енота Йокки спустя полтора месяца смогли отыскать в лесу – он убежал из дома еще 31 декабря 2019 года.

«Месяц назад мы начали писать про петербуржцев, которые потеряли своего домашнего енота Йокки в лесу. Ребята уехали на место поисков и жили в палатке»,

— говорится в посте.

Владельцы малыша также назначали награду в размере 50 тысяч рублей, а также привлекали к поискам волонтеров. Наконец он вернется в семью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургский «Велес» в плачевном состоянии поступили енотовидная собака и лис.