В Ленобласти спустя 1,5 месяца нашли енота Йокки

В Ленобласти спустя 1,5 месяца нашли енота Йокки
Енот полтора месяца гулял по лесу. Фото: кадр видео vk.com/spb_today_unpublished

Домашний питомец смог выжить в лесу, наконец он вернется в семью.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное». Домашнего енота Йокки спустя полтора месяца смогли отыскать в лесу – он убежал из дома еще 31 декабря 2019 года.

«Месяц назад мы начали писать про петербуржцев, которые потеряли своего домашнего енота Йокки в лесу. Ребята уехали на место поисков и жили в палатке»,

— говорится в посте.

Владельцы малыша также назначали награду в размере 50 тысяч рублей, а также привлекали к поискам волонтеров. Наконец он вернется в семью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургский «Велес» в плачевном состоянии поступили енотовидная собака и лис.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
енот ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Кики Бертенс победила в теннисном турнире в Петербурге
Отец девушки, погибшей на конкурсе поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Захарова возмутилась после слов протоирея о «проститутках»
На «Пионерской» неизвестный распылил перцовый баллончик
В Ленобласти спустя 1,5 месяца нашли енота Йокки
Мать пропавшего год назад подростка рассказала о результатах экспертизы ...
Названы китайские машины, которые чаще всего покупают россияне