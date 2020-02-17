«Срезан под ноль»: на Дальневосточном каршеринг снес столб

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринговой службы.

Авария случилась сегодня ночью, 17 февраля, на Дальневосточном проспекте. По словам очевидцев, водитель за рулем машины «Яндекс.Драйва» не справился с управлением и влетел в столб около дома 16/2 в сторону улицы Дыбенко.

«Срезан под ноль столб, нет освещения», — написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водитель такси ответит перед судом за аварию с пострадавшим в Пушкине. Пассажир получил травмы.