Таксист-мигрант ответит перед судом за аварию с пострадавшим в Пушкине

Таксист-мигрант ответит перед судом за аварию с пострадавшим в Пушкине
Пассажир получил травмы средней тяжести. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчина угодил в аварии, когда перевозил клиента. Тот получил травмы.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщает «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Все случилось еще несколько дней назад на углу Автомобильной и Сетевой улиц в Пушкине. Там столкнулись такси и автобус – в результате пострадал пассажир легковушки, он получил травмы средней степени тяжести.

В отношении мигранта составили четыре протокола, а также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Типанова остановили Audi с нелегальной мигалкой. Автомобиль лишили спецсигнала, а в отношении водителям составили протокол о нарушении закона.

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