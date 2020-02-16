Таксист-мигрант ответит перед судом за аварию с пострадавшим в Пушкине

Мужчина угодил в аварии, когда перевозил клиента. Тот получил травмы.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщает «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Все случилось еще несколько дней назад на углу Автомобильной и Сетевой улиц в Пушкине. Там столкнулись такси и автобус – в результате пострадал пассажир легковушки, он получил травмы средней степени тяжести.

В отношении мигранта составили четыре протокола, а также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Типанова остановили Audi с нелегальной мигалкой. Автомобиль лишили спецсигнала, а в отношении водителям составили протокол о нарушении закона.