На Типанова остановили Audi с нелегальной мигалкой

Автомобиль лишили спецсигнала, а в отношении водителям составили протокол о нарушении закона.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Все случилось на улице Типанова – там сотрудники ДПС остановили «Ауди» со световыми спецсигналами. Оказывается, мигалки были установлены нелегально. Полицейские составили протокол, а спецсигналы изъяли.

Пользователи в комментариях смеются над странным водителем. Они не понимают, для чего он поставил себе мигалки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Суздальском из-за ДТП образовалась пробка. Участником аварии стал грузовик. Непонятно, есть ли пострадавшие.