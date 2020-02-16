На Суздальском из-за ДТП образовалась пробка

Участником аварии стал грузовик. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Все случилось сегодня вечером, 16 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Суздальском проспекте – ее участником стал грузовик. В результате образовались серьезный затор и длинная пробка – водителям придется долго стоять, прежде чем они смогут доехать до пункта назначения. На данный момент движение нормализовалось.

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь в инциденте и что именно там случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителя Мурманска пырнули ножом в Петербурге за отказ дать прикурить. Пострадавшего госпитализировали из парадной дома 61 по улице Бабушкина. Скорая увезла его в Александровскую больницу. Мужчине оказана медицинская помощь.