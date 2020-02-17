В поезде метро на «Площади Ленина» умер пассажир

Пассажир скончался на подъезде к станции "Площадь Ленина". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пассажир скончался на подъезде к станции "Площадь Ленина". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В петербургском метрополитене утром в понедельник, 17 февраля, скончался пассажир. Мужчина находился в одном из вагонов поезда Кировско-Выборгской линии.

Смерть наступила на подъезде к станции «Площадь Ленина», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Как уточнили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, смерть не носит криминального характера. Пассажиру стало плохо во время поездки, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. На работу городской подземки смерть пассажира не повлияла.

Ранее gazet.spb.ru сообщала, что один из пассажиров 13 февраля упал на пути красной ветки метрополитена. В связи с этим движение поездов от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Ленина» было временно приостановлено.