В поезде метро на «Площади Ленина» умер пассажир

В поезде метро на &#171;Площади Ленина&#187; умер пассажир
Пассажир скончался на подъезде к станции "Площадь Ленина". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В петербургском метрополитене утром в понедельник, 17 февраля, скончался пассажир. Мужчина находился в одном из вагонов поезда Кировско-Выборгской линии.

Смерть наступила на подъезде к станции «Площадь Ленина», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Как уточнили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, смерть не носит криминального характера. Пассажиру стало плохо во время поездки, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. На работу городской подземки смерть пассажира не повлияла.

Ранее gazet.spb.ru сообщала, что один из пассажиров 13 февраля упал на пути красной ветки метрополитена. В связи с этим движение поездов от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Ленина» было временно приостановлено.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метро новости спб пассажир площадь ленина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Понтонном женщина чудом выжила после двойного наезда авто
Полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в электропоезде на ...
Режим работы вестибюля «Сенной площади» изменится в связи с ремонтом
На Омской улице мужчина и женщина напали на студента
В Петербурге у предпринимательницы угнал Merсedes собственный сын
В поезде метро на «Площади Ленина» умер пассажир
Азартного петербуржца осудили за хищение денег из кассы магазина. Ему нужно ...
В Гатчинском районе возле кафе «Набоков» местный житель получил ...