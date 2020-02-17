В поезде метро на «Площади Ленина» умер пассажир

В петербургском метрополитене утром в понедельник, 17 февраля, скончался пассажир. Мужчина находился в одном из вагонов поезда Кировско-Выборгской линии.
Смерть наступила на подъезде к станции «Площадь Ленина», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Как уточнили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, смерть не носит криминального характера. Пассажиру стало плохо во время поездки, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. На работу городской подземки смерть пассажира не повлияла.
Ранее gazet.spb.ru сообщала, что один из пассажиров 13 февраля упал на пути красной ветки метрополитена. В связи с этим движение поездов от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Ленина» было временно приостановлено.