Потепление заставило дорожников Ленобласти выйти на борьбу с затопленными дорогами

pixabay.comРезкая оттепель, пришедшая в Ленинградскую область, не застала дорожные службы врасплох: за выходные дорожники расчистили около 3 тысяч километров дорог от снега и воды.

Потепление привело к таянию снега, нападавшего в непродолжительный период заморозков. В результате вода начала затапливать проезжую часть. В результате дорожники Ленобласти были вынуждены в усиленном составе расчищать трассы от снежных валов, а также организовывать отвод воды.

На борьбу с непогодой бросили 200 единиц рабочей техники. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, местные ДРСУ перманентно контролируют состояние дорожного полотна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрация Кировского района будет контролировать уборку сквера возле станции метро «Нарвская». Договор с прежним подрядчиком пришлось расторгнуть из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.