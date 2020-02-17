В Мурино затопило улицу, людям приходится «обувать» пакеты

Управляющая компания совместно с жильцами разбирается в случившемся и ищет способы решить проблему. Скриншот: vk.com/kraeva_e

Управляющая компания совместно с жильцами разбирается в случившемся и ищет способы решить проблему. Скриншот: vk.com/kraeva_e

Жительница Мурино пожаловалась, что на Воронцовском проспекте в доме №5/2 люди оказались буквально «заблокированы» во дворе из-за затопленной улицы вокруг дома.

Точная причина коммунальной аварии неизвестна, но по предварительной информации причина разлива воды стали неполадки в системе орошения. В результате поломки вся вода с полей растеклась возле домов. В понедельник, 17 февраля, жители близлежащего дома оказались в сложном положении.

Улица вокруг здания оказалась полностью затоплена. Причем уровень воды, судя по видеозаписям, опубликованным очевидцами, составляет 10-20 сантиметров. Некоторым жильцам пришлось воспользоваться такси, самые смелые переходили дорогу «вброд», надев на ноги пластиковые пакеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на борьбу со снежными валами и водой в Ленобласти вышел усиленный отряд работников дорожных служб.