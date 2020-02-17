В Невском районе мужчина пытался задушить свою бывшую жену

В Невском районе мужчина пытался задушить свою бывшую жену
Что вызвало вспышку агрессии со стороны экс-супруга, неясно. Фото: pixabay.com

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны спасли женщину, которую едва не задушил бывший супруг.

Инцидент произошел поздним вечером 16 февраля в одном из домов по Русановской улице. Между бывшими супругами разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина угрожал пострадавшей расправой и даже попытался её задушить. На женские крики отреагировали соседи.

Обеспокоенные граждане обратились в правоохранительные органы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны, сообщают в пресс-службе УВО ВНГ РФ по городу и области. Женщину отправили в травмпункт, а злоумышленника передали стражам порядка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция разыскивает подростков, распыливших перцовый баллончик на станции метро «Пионерская».

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