Суд не принял иск к сбежавшей из Боткинской больницы петербурженке

Суд не принял иск к сбежавшей из Боткинской больницы петербурженке
Девушку пытаются вернуть в больницу через суд. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Материалы должны быть доработаны, так как в них обнаружили недостатки.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщают в объединенной пресс-службе городских судов. Мировой суд Петроградского района отказался принимать иск к сбежавшей пациентки, которую положили в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус. Истца попросили доработать документы, чтобы можно было полноценно готовиться к рассмотрению дела.

Напоминаем, что девушку положили в учреждение после посещения Китая в этом месяце. Она сбежала оттуда, о чем рассказала в своих социальных сетях. Теперь петербурженку обвиняют в совершении административного правонарушения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще одну сбежавшую из карантина по коронавирусу через суд возвращают в больницу.

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