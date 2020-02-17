Установлена причина потопа в Мурино

В данный момент, люди могут спокойно перемещаться по улицам. Фото: ЛенТВ24

В данный момент, люди могут спокойно перемещаться по улицам. Фото: ЛенТВ24

Местные жители Мурино сегодня, 17 февраля, активно выкладывали в социальные сети фото и видео «наводнения».

В результате повреждения дождевой канализации, были затоплены 2 улицы. Причиной этому послужили работы по строительству развязки КАД. Рассказал об этом в своём instagram-аккаунте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что последствия аварии устраняются, а вопрос взят на контроль.

В данный момент, от потопа практически не осталось и следа. Разве что, лужа, которая находится на углу Охтинской аллеи и Воронцовского бульвара. Обо всём сообщает «ЛенТВ24».

Также, губернатор Ленобласти первым и единственным отреагировал на случившееся и прояснил ситуацию. На официальном сайте Мурино и принадлежащей местной администрации странице в социальной сети «Вконтакте» не появилось никакой информации о инциденте. Промолчал и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино затопило улицу, людям приходится «обувать» пакеты.