На Выборгском в ДТП пострадали два человека

Мужчина и женщина госпитализирована – оба находятся в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня вечером, 17 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальных сетях, а также в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на перекрестке Выборгского и Горского – там столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Ауди». В результате пострадали водитель и пассажирка второй машины – оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Так вот из-за кого пробка, видео они там снимают!»,

— возмущаются петербуржцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Зайцева рухнувшее дерево придавило Mini Cooper. Дерево мешает проезду, участникам движения приходится заезжать на встречную полосу, чтобы объехать его.