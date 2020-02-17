На Зайцева рухнувшее дерево придавило Mini Cooper

В Кировском районе Северной столицы штормовой ветер повалил дерево. Оно рухнуло на припаркованную иномарку.

Все случилось в понедельник, 17 февраля, на улице Зайцева. На кадрах, которыми поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», видно, что проезжая часть усыпана ветками, а само дерево приземлилось на автомобиль Mini Cooper.

Дерево мешает проезду, участникам движения приходится заезжать на встречную полосу, чтобы объехать его.

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