Россиян предупредили о резком похолодании в марте

Россиян предупредили о резком похолодании в марте
Предстоящий месяц будет сопровождаться морозами. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Март в Европейской части России будет, вероятно, сопровождаться морозами до минус 10 градусов. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, март по своему климатическому определению — зимний месяц, поэтому понижение температуры не стоит воспринимать как что-то необычное.

В беседе с РБК Вильфанд отметил, что текущая зима «настолько фантастически теплая», что морозы кажутся невозможными, хотя они нормальны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с иномарками на Кантемировской улице. Машины затруднили движение в сторону моста.

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