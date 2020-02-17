Россиян предупредили о резком похолодании в марте

Март в Европейской части России будет, вероятно, сопровождаться морозами до минус 10 градусов. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, март по своему климатическому определению — зимний месяц, поэтому понижение температуры не стоит воспринимать как что-то необычное.

В беседе с РБК Вильфанд отметил, что текущая зима «настолько фантастически теплая», что морозы кажутся невозможными, хотя они нормальны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с иномарками на Кантемировской улице. Машины затруднили движение в сторону моста.