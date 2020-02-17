Столкнувшиеся на Кантемировской улице Mercedes и Nissan затруднили движение в сторону моста

Столкнувшиеся на Кантемировской улице Mercedes и Nissan затруднили движение в сторону моста
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Кантемировской улице произошло ДТП с участием двух легковых авто. Причиной столкновения стала невнимательность одного из автомобилистов.

Авария случилась сегодня, 17 февраля. Проезжую часть не смогли поделить Mercedes и Nissan. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель Nissan решил перестроиться в соседний ряд, но не посмотрел в зеркала заднего вида.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что ДТП заняло средний и правый ряд. В сторону Кантемировского моста от ТРК «Европолис» собралась пробка.

Обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в одном из вузов Петербурга.

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