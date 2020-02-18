Пропавшая восьмилетняя девочка в Купчино найдена живой

Маленькая петербурженка пропала в понедельник утром, после ухода в школу. Ее разыскивали правоохранители и волонтеры. В ночь на вторник, 18 февраля, она была найдена в торговом центре.

Как сообщает ТАСС, восьмилетнюю девочку нашли в торгово-развлекательном комплексе на Балканской площади во Фрунзенском районе Петербурга. По данным городского МВД, в отношении пропавшей не было совершено никаких противоправных действий. Сейчас ее передали матери.

Школьница ушла из дома на Южном шоссе утром в понедельник, 17 февраля. Ее родители забили тревогу после того, как она не вернулась домой к вечеру. Позже в полиции рассказали, что до этого девочка не уходила из дома надолго и до своего исчезновения могла поссориться с родителями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать пропавшего год назад подростка рассказала о результатах экспертизы найденного тела.