Мать пропавшего год назад подростка рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Она заявила, что ее сын действительно погиб и это его останки нашли в лесу.

Об этом стало известно 16 февраля. Обо всем мать пропавшего Влада Бахова рассказала на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Она написала, что останки, найденные в Демидовском лесу в конце января текущего года, действительно принадлежат ее сыну – такой результат показала генетическая экспертиза.

Напоминаем, что парень пропал при таинственных обстоятельствах год назад. Он отмечал день рождения в кругу 13 знакомых, но в какой-то момент отошел от компании и больше Влада никто не видел. Непонятно, что именно произошло в тот день.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строители нашли останки советского солдата на вилле в Германии. Кости находились под 30-сантиметровым слоем земли. В скором времени специалисты проведут экспертизу с целью выяснить причины и время смерти, после чего солдата захоронят.