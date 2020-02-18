У продавщицы угнали Range Rover за 3 млн на Земледельческой

В Петербурге разыскивают похищенный автомобиль Range Rover. Об угоне сообщила его владелица, 41-летняя продавщица из Белоруссии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию женщина обратилась днем 17 февраля. Она заявила, что неизвестные похитили её внедорожник Range Rover. Стоимость автомобиля белоруска оценила в 3 млн рублей.

Последний раз машину видели у дома 7 по Земледельческой улице в Приморском районе. Угон, по предварительным данным, произошел в период с 22 часов 16 февраля до 14 часов 17 февраля.

Средствами спутниковой связи автомобиль не оборудован. Видеонаблюдение на парковке отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД в Петербурге со стрельбой задержали мужчину, угнавшего Range Rover. В салоне внедорожника полиция обнаружила оборудование для автоугона.