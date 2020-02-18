В Петербурге «заминировали» суды и более 100 детских садов

Анонимное письмо с сообщением о минировании. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Анонимное письмо с сообщением о минировании. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Неизвестные сообщили о минировании детских садов и районных судов Петербурга. Письма с угрозами взрыва пришли во вторник, 18 февраля.

В список «минеров» предварительно попали два суда и более 100 детских садов. Перечень учреждений опубликовала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Петродворцовый, Сестрорецкий районные суды эвакуируются», — уточнили в пресс-службе.

Неизвестный отправитель представился как Вася Колокольцев. Одно из его писем пришло на электронный адрес Петродворцового районного суда в 9:43.

На наличие опасных предметов предстоит проверить детские сады №142, №78, №42, №137, №27, №76 и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 17 февраля, в Петербурге эвакуировали около 10 тыс. человек. В список анонимов попали детские сады, суды, гостиницы, медицинские учреждения, станции метро и мосты.