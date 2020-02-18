Из-за анонимных угроз в Петербурге эвакуировали 10 тысяч человек

Около 10 тыс. человек эвакуировали в Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании. Письма были разосланы в понедельник, 17 февраля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, письма пришли на электронные адреса районных судов и медицинских учреждений. Всего было отправлено 14 сообщений. Приходили они с половины третьего до пяти вечера с трех электронных адресов, один из которых — kostjamalofeev@yandex.com.

В список анонимов попали детские сады, суды, гостиницы, медицинские учреждения, станции метро и мосты. Эвакуация проводилась в 110 детских садах, 6 судах и одной больнице.

Здания осмотрели на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ничего опасного обнаружено не было. По решению администрации в 583 объектах эвакуация не проводилась.

Проверка велась до позднего вечера. В мероприятиях были задействованы 379 полицейских.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» мосты и детские сады.