Законопроект о переносе выходного на 31 декабря не одобрили в правительстве

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказала в поддержке идеи о переносе одного выходного дня на канун Нового года, 31 декабря.

С инициативой о переносе выходного на 31 декабря выступили депутаты от ЛДПР и член Совфеда Сергей Леонов.

Отказ объясняется тем, что нынешняя редакцию Трудового кодекса позволяет переносить выходные на другие дни в целях рационального использования людьми выходных и нерабочих праздничных дней.

Правительство уже сейчас может переносить один из выходных дней на 31 декабря.

В законопроекте предлагалось закрепить в ТК норму о том, что правительство осуществляет перенос выходных таким образом, чтобы 31 декабря стабильно являлся выходным днем, если он не выпал на выходной по календарю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали идею сделать выходным день голосования по Конституции.