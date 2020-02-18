На Софийской машина «Яндекс.Такси» вылетела с дороги после столкновения с Datsun

На Софийской машина &#171;Яндекс.Такси&#187; вылетела с дороги после столкновения с Datsun
"Яндекс.Такси".Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Софийской улице остановилось движение из-за ДТП с участием авто «Яндекс.Такси» и машиной марки Datsun.

Авария случилась сегодня, 18 февраля. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель за рулем служебной машины «стартанул» с третьей полосы на первую и «отлетел с дороги в результате столкновения» с Datsun.

На опубликованных кадрах в соцсети «Вконтакте» видно, что автомобиль такси вылетел за пределы проезжей части.

Не известно, есть ли пострадавшие в происшествии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водители выступили против закрытия центра города для старых авто.

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