Водители выступили против закрытия центра Петербурга для старых автомобилей

Водители выступили против закрытия центральных улиц Петербурга и Москвы для старых автомобилей. Мнение о том, что для машин с двигателями низкого экологического класса могут ограничить въезд в пределы МКАД и КАД, ранее высказали ряд экспертов.

Инциативу не оценили местные автомобилисты. Водители указали на то, что множество россиян ездит на машинах старше 10 лет и сменить их на новые не позволяют финансовые возможности.

«У нас любят равняться на Европу. Но не будем забывать, что уровень доходов в Европе намного выше, чем в России. Прежде чем внедрять подобные инициативы, нужно поднять качество жизни», — резюмировал координатор движения «Синие ведерки» Иван Кузнецов в разговоре с gazeta.spb.ru.

Он отметил, что для того, чтобы избавиться от старых автомобилей для начала надо улучшить условия программы трейд-ин (услуга дилеров, позволяющая сдать старый автомобиль и получить скидку на новой). Сейчас многие автомобилисты жалуются на то, что условия часто не выгодны и покупать авто в любом случае приходится по полной стоимости.

Ранее автоэксперты рассказали о возможном ограничении на въезд в пределы МКАД и КАД для автомобилей с двигателями классов «Евро 0», «Евро-1» и «Евро-2». Предпосылками для этого стало введение нового вида запрещающих знаков в России — они ограничивают въезд автомобилей с двигателями определенного экологического класса.