Вспышка вируса гриппа и ОРВИ заставила закрыть на карантин 33 школы Петербурга

Закрыты на карантин также 23 группы в 14 детских садах. Фото: pixabay.com

Закрыты на карантин также 23 группы в 14 детских садах. Фото: pixabay.com

Прошедшая неделя февраля закончилась для петербургских школьников введением карантина. Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 10%.

Как сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора на сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано 59 тысяч случаев заболеванием ОРВИ. Несмотря на то, что, согласно исследованиям, большинство гуляющих сейчас вирусов — не гриппозной этиологии, среди пациентов многие болеют именно гриппом.

Закрыли на карантин не только 33 образовательных учреждения в разных районах города, временно не работают также 14 детских садов Петербурга. В период вспышки заболеваемостью гриппом и ОРВИ специалисты настоятельно рекомендуют особенно внимательно соблюдать правила личной гигиены.

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